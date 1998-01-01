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بلدية غزة: مسابقة " شركاء" للأفلام القصيرة قفزة نوعية لتعزيز الوعي البيئي

الإثنين 06 أغسطس 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أن مسابقة " شركاء"  للأفلام القصيرة بنسختيها الأولى والثانية تمثل قفزة نوعية وحقيقية لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وإيصال رسالة البلدية الهادفة لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بقضايا الصحة والبيئة ومجالات البلدية المختلفة  .

وأضافت البلدية أن إشراك المخرجين والمبدعين الشباب في توعية المواطنين بقضايا النظافة والصحة البيئية والحفاظ على المياه والأشجار والمرافق العامة وخدمات البلدية المختلفة يعزز العمل التشاركي بين البلدية والمواطن .

وأوضحت أن محاور المسابقة تركزت على ثلاثة نقاط رئيسة هامة هي: الصحة والبيئة، وغزة بيتنا، والشراكة والتنمية، مبينةً أن هذه المواضيع تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين البلدية والمواطن وتهدف إلى تحقيق رؤية البلدية للمدينة وهي " مدينة حيوية مبدعة ومركزا اقتصاديا وحضاريا" .

ودعت البلدية المواطنين لإتباع نشرتها الإرشادية المعلنة ومشاهدة الأفلام الثلاثة الفائزة في مسابقة شركاء 2  والتي تم الإعلان عنها خلال حفل أقامته يوم الخميس الماضي في مركز رشاد الشوا  الثقافي وهي منشورة على صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد أعلنت علن الأفلام الفائزة في المسابقة يوم الخميس الماضي خلال حفل نظمته في مركز رشاد الشوا الثقافي بمشاركة مخرجين ومبدعين وفئات مجتمعية واسعة 

وفي السياق؛ كثفت بلدية غزة من جهودها للحفاظ على نظافة المدينة رغم حالة الطوارئ التي تعمل بها نتيجة اشتدادا الحصار وتوقف غالبية المنح والمساعدات، حيث تمكنت طواقم  البلدية من جمع وترحيل نحو ( 16 ) ألف طن من النفايات الصلبة وكنس ( 1500) طن من الأتربة من كافة وشوارع وأحياء المدينة خلال شهر يوليو / تموز الماضي .

وأوضحت أنه تم خلال نفس الفترة؛ تنفيذ ( 11) حملة للنظافة مع مؤسسات مجتمعية مختلفة، وكنس ( 12) شارعا رئيسا، وتنظيف (14) قطعة أرض فارغة، والتعامل مع (82) شكوى وردت من المواطنين في مجال الصحة والبيئة .

وبينت أن المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة استقبل خلال نفس الفترة نحو ( 20) ألف طن من النفايات من بلدية غزة و ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " وبلديات الزهراء والمغراقة ووادي غزة والمنطقة الصناعية شرق المدينة .

ودعت البلدية المواطنين في المدينة إلى ضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة وعدم رمي النفايات بجوار الحاويات أو إحراق الحاويات حفاظاً على الصحة البيئية، وكذلك إخراج النفايات مبكرا ووضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق لتسهيل عملية ترحيلها بطريقة سهلة وصحية.

#بلدية غزة #افلام القصيرة

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