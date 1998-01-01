جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: جيش العاصفة يزور منزل المحررتين "عهد وناريمان التميمي

الإثنين 06 أغسطس 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: جيش العاصفة يزور منزل المحررتين "عهد وناريمان التميمي



غزة / سما /

زار وفد من العمل الجماهيري في كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح، منزل أيقونة المقاومة المناضلة "عهد التميمي"، ووالدتها ناريمان.


وهنأ الوفد، الأسيرتين المحررتين و عائلتهما بالتحرير، متمنياً من الله العلي القدير ان يكسر قيد باقي إخواننا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.


وتوجهت والدة عهد "ناريمان التميمي" في اتصال هاتفي أجراه أحد قادة الكتائب معها بالتحية العظيمة للكتائب وقائدها العام "سالم ثابت" وأهل غزة الصابرين.


وبدورهم شكروا عائلة الأسيرة عهد التميمي الوفد الزائر لهم، مثمنين، جهود الأخوة في الكتائب لمناصرتهم ووقوفهم بجانب الأسرى الأبطال.
 

2
3
4

أخبار ذات صلة

صواريخ غزة - ارشيف

"قوات العاصفة - فتح الانتفاضة" تتتبنى اطلاق صاروخين على اشكول وتتعهد بتصعيد قادم

عهد التميمي- ارشيف

الملك "عبد الله الثاني" يضغط لاطلاق سراح "عهد التميمي"

العالول

كتائب الاقصى "جيش العاصفة ترد على تهديدات الاحتلال للقيادي العالول

عهد التميمي- ارشيف

الاحتلال يمدد اعتقال "عهد التميمي" ويعتقل والدها

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

فيديو ... "جنى التميمي" طفلة ترعب إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

حميد والاقرع الأوفر حظا لخلافة رجوب لمحافظة نابلس

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

" براء أبو هربيد" رحيل أحيا ذكريات والده الشهيد.. ناهد أبو هربيد

سلاح غير معتاد بيد حرس أردوغان خلال تفقده بناء مسجد (شاهد)

حسام بدران في لقاء مع الفصائل: لا دولـــــة في غــــزة ولا دولــــة بـــدون غـــزة

الأخبار الرئيسية

القسام

قيادة "حماس" تجتمع مع قيادة "القسام" للاطلاع على "جهوزيتها" العسكرية

الاونروا- ارشيف

البيت الابيض رسميا : يجب تغيير تفويض "الاونروا" لانها اطالت عمر قضية اللاجئين

محيسن - ارشيف

محيسن لـ"سما": لا أتوقع أن تنجح المصالحة ووجود تيسير خالد كان عقبة في توحيد الجاليات بالخارج

مفاوضات حماس مع مجموعة الـ (3+1) وتدوير الحصار

الرئيس عباس

«ورقة مصرية معدّلة» من ثلاث مراحل للمصالحة تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه