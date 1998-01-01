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"شرطة الخليل" تكشف ملابسات جريمة احتيال بقطعة ألماس مقلدة بقيمة 10 آلاف دولار

الإثنين 06 أغسطس 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة نصب واحتيال قيمتها 10 آلاف دولار في مدينة الخليل وألقت القبض على الفاعل .     

 
  وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بانه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من قبل احد المواطنين تتعلق بقيام شخص بالاحتيال عليه بمبلغ 10 آلاف دولار مقابل بيعه قطعة ألماس تبين بانها مقلدة , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة والقبض على الفاعل " .

وأضاف البيان بانه وخلال عمليات جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة , فقد تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على المشتبه به , والذي اعترف خلال سماع أقواله بالحصول على مبلغ 10 آلاف دولار من المشتكي بعدما عرض عليه قطعة الألماس وأوهمه بأنها أصلية وتساوي 25 ألف دولار .

هذا واكد البيان ضبط قطعة الألماس المقلدة وتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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