الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم صحفيان

رام الله / سما /

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم صحفيان.

وذكر نادي الأسير، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل، وهم: عبد الله نضال الحروب، وفراس أبو شرخ، وحازم جبريل الجياوي، وإبراهيم محمد النجار، ووائل أبو شرخ.

ومن منطقة المرج طريق المعرجات، اعتقل الاحتلال أربعة أشقاء وهم: محمد ومعمر وخليف وطايل مليحات، وذلك بعد تعرضهم لاعتداء على يد المستوطنين.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: الصحفي إبراهيم عاهد الرنتيسي، وإبراهيم رياض عطا.

كما اُعتقل مواطنان من محافظة بيت لحم وهما: ماهر عبد الله، وشادي نواورة، يُضاف إلى المعتقلين مواطن من محافظة قلقيلية وهو طارق سلمي (25 عاما)، والمواطن علاء رفيق ضميري (38 عاما) من طولكرم.

كذلك جرى اعتقال للصحفي نادر بيبرس من القدس، وذلك بعد اقتحام منزله.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أمس 6 مواطنين على الأقل من القدس.