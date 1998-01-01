مفاجأة.. الخيانة الزوجية وراثية!

وكالات / سما /

تشتكي الكثير من النساء من خيانة الزوج على الرغم من إخلاصهن، فما هي أهم الأسباب التي تدفع الرجل إلى الخيانة، دون أن تنتبه إليها الزوجة، هذا ما نستعرضه في السطور التالية:

الحب:

أن يحب الرجل امرأة أخرى تمنحه كل ما يفتقده مع زوجته أو يغرم بإنسانة أخرى حتى إن كان يجد سعادة مع زوجته.

الاضطراب النفسي:

إذا كان الرجل أو الزوج يعاني من اضطرابات نفسية، أو لأنه مدمن تعاطي مخدرات، وإذا شعر الزوج فجأة أن زوجته ليست على المستوى المطلوب من الجمال أو النضج أو الأنوثة بالمقارنة للنساء الأخريات ويعقد مقارنة بينهن وبين زوجته.

خيانة بالوراثة:

من أغرب الأسباب التي قدمها العلماء والتي تدفع الرجل للخيانة، هي الخيانة بالوراثة، فقد أكدت دراسة علمية بريطانية أن الخيانة الزوجية تحدث نتيجة عامل وراثي، من خلال بعض الجينات.