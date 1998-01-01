جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

مفاجأة.. الخيانة الزوجية وراثية!

الإثنين 06 أغسطس 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. الخيانة الزوجية وراثية!



وكالات / سما /

تشتكي الكثير من النساء من خيانة الزوج على الرغم من إخلاصهن، فما هي أهم الأسباب التي تدفع الرجل إلى الخيانة، دون أن تنتبه إليها الزوجة، هذا ما نستعرضه في السطور التالية:

الحب:

أن يحب الرجل امرأة أخرى تمنحه كل ما يفتقده مع زوجته أو يغرم بإنسانة أخرى حتى إن كان يجد سعادة مع زوجته.

الاضطراب النفسي:

إذا كان الرجل أو الزوج يعاني من اضطرابات نفسية، أو لأنه مدمن تعاطي مخدرات، وإذا شعر الزوج فجأة أن زوجته ليست على المستوى المطلوب من الجمال أو النضج أو الأنوثة بالمقارنة للنساء الأخريات ويعقد مقارنة بينهن وبين زوجته.

خيانة بالوراثة:

من أغرب الأسباب التي قدمها العلماء والتي تدفع الرجل للخيانة، هي الخيانة بالوراثة، فقد أكدت دراسة علمية بريطانية أن الخيانة الزوجية تحدث نتيجة عامل وراثي، من خلال بعض الجينات. 

#الخيانة الزوجية #وراثة

أخبار ذات صلة

2017-636237126251502075-150_608x403

هذه الأشياء تزيد الخيانة الزوجية..تجنبوها

الخيانة

الأساليب التي يستخدمها الرجل في الخيانة الزوجية

خيانة

3 إشارات تكشف حصول الخيانة!

صحيفة بريطانية: الجمعة 18 نوفمبر يوم الخيانة المفضل للرجال

طرق للحفاظ على ملح الحياة الزوجية

طرق لتعميق العلاقة الزوجية

الأكثر قراءة اليوم

هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

حميد والاقرع الأوفر حظا لخلافة رجوب لمحافظة نابلس

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

" براء أبو هربيد" رحيل أحيا ذكريات والده الشهيد.. ناهد أبو هربيد

حسام بدران في لقاء مع الفصائل: لا دولـــــة في غــــزة ولا دولــــة بـــدون غـــزة

سلاح غير معتاد بيد حرس أردوغان خلال تفقده بناء مسجد (شاهد)

مستشفى "أبو يوسف النجار" تصدر اعلانا هاما لجرحى مسيرات العودة

الأخبار الرئيسية

الاونروا- ارشيف

البيت الابيض رسميا : يجب تغيير تفويض "الاونروا" لانها اطالت عمر قضية اللاجئين

محيسن - ارشيف

محيسن لـ"سما": لا أتوقع أن تنجح المصالحة ووجود تيسير خالد كان عقبة في توحيد الجاليات بالخارج

مفاوضات حماس مع مجموعة الـ (3+1) وتدوير الحصار

الرئيس عباس

«ورقة مصرية معدّلة» من ثلاث مراحل للمصالحة تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه

نتنياهو وليبرمان

انتهاء اجتماع الكابينت : نتنياهو وليبرمان يعارضان اتفاق التهدئة مع حماس