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مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" في أميركا

الإثنين 06 أغسطس 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراهقتان تنفذان "أغبى جريمة" في أميركا



وكالات / سما /

نفذت مراهقتان من مدينة ناشفيل التابعة لولاية تينيسي الأميركية جريمة غريبة وطريفة، بعدما حاولتا سرقة سيارة من أجل القيام بجولة رغم أن أيا منهما لا تستطيع القيادة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفتاتين البالغتين من العمر 15 و17 عاما، تواجهان تهمة محاولة سرقة سيارات عدة من أماكن مختلفة.

وأوضحت السلطات أن المراهقتين حاولتا في البداية سرقة سيارة كانت بداخلها سيدة، لكن عمليتهما باءت بالفشل، ثم حاولتا مرة أخرى الاستيلاء على سيارة كانت متوقفة داخل مركز تجاري، ونجحتا.

لكن الغريب في الأمر، هو أنهما اكتشفتا بعد هربهما أن السيارة تعتمد على ناقل حركة يدوي وليس أوتوماتيكيا، مما حال دون قدرتهما على تحريك السيارة.

وجرى إلقاء القبض على الفتاتين بعدما تم رصدهما من قبل الشرطة، وسيتم تقديمهما للمحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

#جريمة #أميركا

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