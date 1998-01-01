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كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة؟

الإثنين 06 أغسطس 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة؟



وكالات / سما /

هل فتحت تطبيق واتساب يوما ووجدت رسالة محذوفة، وقتلك الفضول لمعرفة مضمون تلك الرسالة؟ من شبه المؤكد أن ذلك حصل. ولكن من الآن فصاعدا ليس عليك أن تقلق، فهناك حل.

بالطبع، لا يمكن قراءة الرسالة بعد حذفها عبر تطبيق واتساب ذاته، وإلا لما كانت الشركة القائمة عليه قدمت تلك الميزة أصلا.

والحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة.

التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

وهناك تطبيق آخر يدعى Notification History، متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن مهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.

#واتساب

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