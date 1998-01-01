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شواحن الطاقة الشمسية .. خيار مثالي لعشاق التجول

الإثنين 06 أغسطس 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شواحن الطاقة الشمسية .. خيار مثالي لعشاق التجول



وكالات / سما /

أشارت مجلة "شيب" الألمانية إلى أن شواحن الطاقة الشمسية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة الجوالة الأخرى تعتبر من خيارات الطاقة المثيرة لاهتمام عشاق التجول وسط الطبيعة ورحلات التخييم والجولات النهارية.

ونصحت البوابة الألمانية المستخدم بشراء ألواح الطاقة الشمسية التي يمكن طيها معاً وتثبيتها على حقيبة الظهر مثلاً.

وعادة ما تأتي ألواح الطاقة الشمسية بعرض 25 سم وطول 70 سم وسُمك 0.5 سم، ويمكنها توفير طاقة كهربائية لشحن بطارية 3000 مللي أمبير ساعة في مدة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات، وبطبيعة الحال تزداد فترة الشحن في حالة عدم توافر أشعة الشمس أو إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم.

ونصحت بوابة التقنيات الألمانية بالابتعاد على البطاريات الإضافية "باور بانك" المزودة بخلايا شمسية، نظراً لأن أسطح الخلايا الشمسية بهذه الأجهزة تكون صغيرة للغاية، كما أن السخونة الناتجة عن تعرض البطارية الإضافية لأشعة الشمس قد يكون لها تأثير سلبي على العمر الافتراضي للبطارية.

#الطاقة الشمسية #شواحن #التجول

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