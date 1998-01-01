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الشاطئية تتأهب للمشاركة بالألعاب الآسيوية

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاطئية تتأهب للمشاركة بالألعاب الآسيوية



المغرب / سما /

واصل المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة الشاطئية, تدريباته على ملاعب مدينة "أكادير" الساحلية بالمغرب, استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" بعد أيام.

وأخفق منتخب فلسطين بالمشاركة في البطولة العربية للعبة بالمغرب, بعدما وصل متأخرا, ولم يحضر القرعة, ما جعله يتأهب لدورة الألعاب الآسيوية.

وشكر إيهاب كحيل رئيس الوفد الفلسطيني, السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد المغربي لكرة الطائرة، رغم عدم نجاحها في وضع اسم المنتخب في البطولة العربية.

وأكد كحيل أن المنتخب يخوض تدريبات جادة هذه الأيام, لأجل تحقيق نتائج جيدة في دورة الألعاب الآسيوية.

وفي سياق متصل, حاول رباعي المنتخب خالد العرقان, ومحمد القيشاوي، وإبراهيم قصيعة, وحسن أبو زعيتر, الاستفادة من خبرات المنتخبات المتواجدة قدر الإمكان، والاحتكاك مع اللاعبين المشاركين في البطولة.

كما شارك الحكم الدولي الفلسطيني أسامة المقيد في إدارة عدة لقاءات بالأدوار التمهيدية من البطولة على الملاعب الرئيسية والفرعية، في بطولتي الرجال والسيدات، وقدّم أداء مميزا نال استحسان اللجنة المنظمة.

يشار إلى أن منتخب الشاطئية كان من المقرر أن يشارك في البطولة بفريقين, لكن تأخر وصول التأشيرات, منعه من الوصول للمغرب في الوقت المناسب.

#منتخب الشاطئية #الألعاب الآسيوية

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