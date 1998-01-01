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اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة القدس

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة القدس



غزة / سما /

أكمل التفاح عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائي بطولة "القدس" للشباب, التي تنظمها دائرة الرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة, عقب تعادله مع المجمع الإسلامي (1-1), على ملعب فلسطين بغزة.

وصعد التفاح وصيفا عن المجموعة الثانية, ليضرب موعدا مع الهلال متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي الاثنين المقبل.

وفي المباراة الأخرى من المربع الذهبي, يلعب الزيتون متصدر المجموعة الثانية مع خدمات الشاطئ وصيف المجموعة الأولى, الثلاثاء, علما أن النهائي سيجري الجمعة.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تتكون من محمد أبو عيطة رئيسا, وعضوية كل من محمود مسعود، وصابر النمنم، وصادق لولو، وإياد الجيش, وأحمد الخطيب.

#بطولة القدس

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