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لوبيتيجي يجد الحل لمشكلة رأس الحربة في ريال مدريد

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوبيتيجي يجد الحل لمشكلة رأس الحربة في ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريدقد وجد الحل لمشكلة مركز رأس الحربة في صفوف الفريق.

وصدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجميع بالرحيل بشكل رسمي عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، لينتقل للعب في يوفنتوس الإيطالي لمدة أربع سنوات حتى عام 2020، براتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

رحيل كريستيانو رونالدو ترك فراغًا كبيرًا في هجوم ريال مدريد، حيث يتواجد فقط الفرنسي كريم بنزيما في مركز رأس الحربة، مما سيشكل ذلك الكثير من المشاكل للمرينجي في الموسم المقبل، خاصةً وأن ليس هنالك أي لاعب قادر على تسجيل عدد الأهداف الذي كان يحرزها النجم البرتغالي.

ولكن أشارت صحيفة “آس” المدريدية أن المدرب الجديد للمرينجي قد وجد الحل لمشكلة رأس الحربة “لاعب رقم 9” في الفريق، والحل هو الشاب المايوركي ماركو أسينسيو.

وأكملت الصحيفة أن ماركو أسينسيو لعب بدلاً من كريم بنزيما في مركز رأس الحربة أمام يوفنتوس الإيطالي في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين فجر يوم الأحد، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ونجح ماركو أسينسيو في مركزه الجديد بتسجيل هدفين، وقدم مستويات مميزة، والمميز أن هدفي اللاعب الإسباني الشاب جاءا من داخل منطقة الجزاء، كدليل على إمكانية تعويض رحيل رونالدو.

وحينما سئل جولين لوبيتيجي عن مشاركة أسينسيو كمهاجم رقم “9”، رد قائلاً “لا أحب هذه الكلمة، ولكن نعم فهذا يعد خيار بالنسبة لنا، وهذه ليست المرة الأولى الذي يلعب فيها أسينيسو في هذا المركز”.

وأضافت الصحيفة أن جولين لوبيتيجي يعلم ما الذي يفعله، فهو لعب في هذا المركز من قبل مع منتخب إسبانيا في لقائه أمام منتخب إيطاليا العام الماضي، ومن الممكن أن لوبيتيجي رغب في اللعب بنفس طريقة اللعب أمام فريق إيطالي آخر.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة بأن ماركو أسينسيو قد يحصل على دور كبير مع جولين لوبيتيجي في هذا المركز.

#لوبيتيجي #ريال مدريد

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