مينو رايولا يتدخل لإنهاء صفقة بول بوجبا لصالح برشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا يعمل بقوة كي يقنع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي ببيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويبدو أن برشلونة هو الأقرب لضمه.

وارتبط اسم بول بوجبا ابن الـ 25 عامًا في الأيام القليلة الماضية بالانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لذلك تدخل مينو رايولا لحسم الأمر، وأمامه فقط أربعة أيام لإقناع الشياطين الحمر ببيع اللاعب.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة، ويوفنتوس الإيطالي هما الأقرب لضمه، مع أفضلية للنادي الكتالوني الذي يتواصل بشكل مستمر مع مينو رايولا لمعرفة آخر أخبار اللاعب، ومستقبله مع اليونايتد.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” بأنها قد تواصلت مع مينو رايولا، وأكد الأخير بأنه في إنجلترا لإنهاء مسألة رحيل بوجبا عن اليونايتد، ولكنه رفض الإدلاء بأي معلومات آخر سواء بانتقاله إلى برشلونة أم يوفنتوس.

ولكن المعلومات المتوافرة تؤكد بأن خيار الانتقال لبرشلونة في حالة رحيله عن مانشستر يونايتد هي الأقرب.