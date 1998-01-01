محمد صلاح يكشف عن أهم جائزة في مشواره والنادي الذي يتمنى هز شباكه

وكالات / سما /

قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن جائزة الحذاء الذهبي التي توج بها عن الموسم المنصرم كهداف للمسابقة الانجليزية هي الأهم في مشواره الكروي حتى الاّن..

وأضاف صلاح في تصريحات خلال مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لاحدى الشركات:”جائزة الحذاء الذهبي أهم جائزة توجت بها نظرًا لصعوبة المنافسة بوجود هاري كين الذي نال الجائزة في آخر نسختين وسيرجيو أجويرو الذي حقق الجائزة من قبل”.

وتابع :”صعوبة الحصول على الجائزة تأتي في أنني ألعب في مركز الجناح عكس هاري كين وسيرجيو أجويرو اللذان كانا بمنافسة شرسة معي على اللقب”.

وعن النادي الذي يتمنى في التسجيل أمامه، قال نجم ليفربول :”مانشستر يونايتد”، حيث عجز صلاح عن التسجيل أمام المان يونايتد سواء في مباراة الدور الأول والثاني خلال الموسم الماضي.

وكان صلاح قد نجح في موسمه الأول مع ليفربول أن يتوج بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي بتسجيله 32 هدفًا .