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انفجار سيارة في أحد شوارع حي الدقي في القاهرة

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار سيارة في أحد شوارع حي الدقي في القاهرة



القاهرة / وكالات /

قال التلفزيون المصري اليوم الاثنين إن سيارة اشتعلت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي القريبة من وسط القاهرة.


وسمع شاهد من "رويترز" دوي انفجار قوي ورأى آخرون سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

ووفقا لـ "اليوم السابع" فإن نيران السيارة المشتعلة طالت سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكي لحظة انفجارها.

وتوقفت حركة السيارات بمطلع كوبرى أكتوبر في الدقي، بعد تفحم السيارتين، وتأثرت حركة السيارات في شارع البطل أحمد عبد العزيز، المتجه لميدان الجيزة وجامعة القاهرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا ومقاطع فيديو لتفحم السيارتين، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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