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سقوط طائرة ورقية اطلقت من نابلس داخل مستوطنة ارئيل

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط طائرة ورقية اطلقت من نابلس داخل مستوطنة ارئيل



رام الله / سما /

أفادت مصادر إسرائيلية انها عثرت على بقايا طائرة ورقية مشتعلة اطلقت من نابلس وسقطت في مستوطنة اريئيل قرب سلفيت وسط الضفة الغربية.
وأضافت أن الطائرة اسفرت عن اشتعال حريق صغير و تم السيطرة عليه.

ولم يسفر الحريق عن اضرار،  وفقاً لما نقلت مواقع عبرية.وادعت مقربة من الإحتلال ان هذه ليست المرة الأولى التي يحاول الفلسطينيون تقليد شبان غزة وتحويل سلاح الطائرات المشتعلة الى الضفة الغربية.

وكان الإحتلال قد أعلن الشهر الماضي ان بالونا حارقا اطلق من بيت جالا في بيت لحم وسقط بمستوطنة جيلو جنوب غرب القدس 

#طائرات ورقية #نابلس

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