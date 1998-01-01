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لجنة تربوية كويتية تصل فلسطين للتعاقد مع معلمي رياضيات

الإثنين 06 أغسطس 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة تربوية كويتية تصل فلسطين للتعاقد مع معلمي رياضيات



رام الله / سما /

علنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بوزارة التربية الكويتية فاطمة الكندري، أن وفد لجنة التعاقدات الخارجية سيغادر اليوم الإثنين إلى فلسطين، للتعاقد مع معلمين في تخصص الرياضيات، بعد إتمام إجراءات السفر.

وأوضحت الكندري في تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الوزارة حصلت على الموافقات اللازمة لسفر اللجنة من الجهات المختصة، وعليه صدر قرار بتشكيلها برئاسة المدير العام لمنطقة حولي التعليمية منصور الظفيري.

وأضافت أن اللجنة مكلفة بإجراء مقابلات شخصية واختبارات مع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، والذين تم استقبال طلباتهم في وقت سابق إلكترونياً.

#الكويت #معلمين #فلسطين

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