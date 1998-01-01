مديرية المعادن : إيرادات الشهر الماضي فاقت المليون ونصف المليون شيقل

رام الله / سما /

أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت ما يقارب مليون و668 ألف شيقل.

وأضافت المديرية في بيان صدر عنها، إن كمية الذهب الواردة إلى المديرية بلغت ما يقارب طن و337.5 كغم.

وأشار مدير عام المديرية يعقوب شاهين إلى أن الكمية الواردة للمديرية خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 11%، والإيرادات المحصلة ارتفعت بنسبة 25% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر الماضي 35 جولة تفتيشية شملت 144 محلا ومصنعا، وتم تجديد 5 رخص مهنة مزاولة.