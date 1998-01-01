بلاتر يكشف "سرا خطيرا" بشان استضافة قطر لكاس العالم

جنيف /وكالات/

كشف رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم، جوزيف سيب بلاتر، سر وصفه بـ"الخطير"، بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال بلاتر، في كتابه باسم "الحقيقة"، والذي نشرت فصولا منه صحيفة "التايمز" البريطانية، إن "أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا تجاهلوا معلومات تفيد بعدم قدرة قطر على تنظيم كأس العالم عندما كانوا بصدد التصويت لصالحها في سباق استضافة مونديال 2022".

وأكد أن "فوز قطر بتنظيم المونديال والذي اعتبره "حدثا صادما"، جاء نتيجة مزيج من التواطؤ وخرق قواعد الفيفا، والضغط السياسي الذي مورس على عضو اللجنة التنفيذية الفرنسي ميشيل بلاتيني".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم، أنه "لم يقرأ أحد من اللجنة التنفيذية، التقرير المفصل عن الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم، لأنهم بالفعل قد قرروا مسبقا اختيار قطر"، موضحا أنه "إذا كنا قد قرأنا التقارير بعناية، كنا سنجد أنه من غير الممكن أن يقام كأس العالم في قطر".

وقال بلاتر: إن "بلاتيني، اتصل به ليخبره بأنه اضطر لتغيير تصويته في اللحظة الأخيرة بعد مأدبة غداء عام 2010، مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وولي العهد القطري آنذاك تميم بن حمد".

وتابع بالقول: "لا أعرف ولا أريد أن أعرف، ما إذا كانت هناك علاقة بين فوز قطر باستضافة كأس العالم، وما حدث بعد ذلك"، لكنه أيضا لفت في كتابه أن القطريين أنفقوا مليارات الدولارات في فرنسا، على عقد لشراء طائرات، وصفقة لشراء نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكان بلاتر اتهم في تغريدة عبر "تويتر"، قطر بتشويه صورة منافسيها الخاسرين في سباق استضافة مونديال 2022، ووصفها بأنها أخبار "سيئة"، متهما الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي بالتدخل لصالح قطر في استضافة المونديال.

بدورها، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية بيانا نفت فيه صحة هذه التقارير، وقالت: "ترفض اللجنة العليا كافة الإدعاءات التي تقولها صحيفة صنداي تايمز، لقد تم التحقيق معنا بشكل شامل، ووضعنا جميع المعلومات المتعلقة بعرضنا، بما في ذلك التحقيق الرسمي بقيادة المحامي الأمريكي مايكل غارسيا، والتزمنا بشكل صارم بجميع قواعد ولوائح الفيفا، بشأن عملية تقديم ملف استضافة كأس العالم".