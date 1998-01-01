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وزراء "بالكابينت": ضغط عائلات الجنود الأسرى يسبب الضرر

الإثنين 06 أغسطس 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء "بالكابينت": ضغط عائلات الجنود الأسرى يسبب الضرر



عكا للشؤون الإسرائيلية

صرح وزراء بالكابينت الإسرائيلي، أن ضغط عائلات الجنود الأسرى لدى حماس بغزة،  قد يتسبب بالضرر الكبير لسياسات الحكومة.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن بعض وزراء "الكابينت"، حذروا من استمرار العائلات في الضغط على الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي الى نتائج سلبية.

ووفقاً للقناة العبرية، قال بعض وزراء "الكابينت" أنهم يتفهمون معاناة عائلات الجنود، وعبروا عن تخوفهم من "أن يؤدي ضغط العائلات إلى الانجرار إلى حرب لا يمكن منعها".

وأشارت الثانية، إلى أن عائلات جولدين وشاؤول، عقدت بالأمس مؤتمراً صحافياً أمام منزل رئيس الوزراء بالقدس، لتوصيل رسالة قبل انعقاد الكابينت، بضرورة اشتراط أي اتفاق مع حماس بغزة، بعودة الجنود.

#عائلات الجنود الأسرى #ضغط

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