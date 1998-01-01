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فتح: الاجتماع الذي عقدته حماس محاولة لتبرئة ساحتها من اتفاق مع الاحتلال

الإثنين 06 أغسطس 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الاجتماع الذي عقدته حماس محاولة لتبرئة ساحتها من اتفاق مع الاحتلال



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف إن الاجتماع الذي عقدته حركة حماس في قطاع غزة، أمس الأحد، بمشاركة كافة الفصائل هو محاولة منها لتبرئة ساحتها بعد إدراكها غضب أبناء شعبنا في القطاع حول ما يُتداول عن اتفاق تهدئة مع سلطات الاحتلال.

وأضاف أبو سيف لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التوافق على شيء في هذا الاجتماع، وإنما قدّم كل فصيل وجهة نظره مما يحدث، وأكدت الفصائل لحماس أنها لا تريد تهدئة مع الاحتلال.

وطالب أبو سيف حركة حماس بالعودة للمربع الأول، والاستجابة للورقة المصرية لإنجاح المصالحة.

#فتح #حماس

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