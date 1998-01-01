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وفد قيادي من الجهاد الاسلامي برئاسة "النخالة" يصل موسكو بدعوة من الخارجية الروسية

الإثنين 06 أغسطس 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من الجهاد الاسلامي برئاسة "النخالة" يصل موسكو بدعوة من الخارجية الروسية



موسكو/وكالات/

وصل نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد من الحركة يضم عضوي المكتب السياسي الدكتور محمد الهندي والدكتور أنور أبو طه، في زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة الجهاد مع عدد من المسؤولين الروس لبحث الوضع داخل فلسطين المحتلة ، حيث تحرص الحركة على دحض الرواية الإسرائيلية والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ، كما تسعى الحركة لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة.

وسيعرض الوفد أمام المسؤولين الروس ما يجري من مؤامرات تستهدف تصفيه حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة محاولات الولايات المتحدة فرض رؤيتها التي تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب  الفلسطيني .

#الجهاد الاسلامي #موسكو #فلسطين #النخالة

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