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قوات الاحتلال تحطم محتويات منازل ومؤسسة في الجلزون

الإثنين 06 أغسطس 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حطمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الاثنين، محتويات عدد من منازل المواطنين في مخيم الجلزون شمال رام الله، بجانب إحدى المؤسسات.

وأفادت مصادر محلية ، بأن حملة الاحتلال على المخيم فجر اليوم كانت الأكبر والأعنف منذ عدة أشهر، حيث تم خلالها اقتحام العديد من المنازل، وسط انتشار قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت ممتلكات منازل كل من: عدنان الحطاب، وزهير صمادعة، وفهمي أبو صبيح، وعبد الناصر نخلة، ومحمود الشيخ، ومحمد عليان.

كما اقتحمت مؤسسة خالد بكير للقيادات الشابة، ودمرت محتوياتها، واحتجزت العضو في المؤسسة محمد دوحان لبعض الوقت.

#الاحتلال

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