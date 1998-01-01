اسرائيل: ​​30٪ من البيض مصاب ببكتيريا السالمونيلا

القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الصحة الاسرائيلية ان 30% من بيض الدجاج مصاب ببكتيريا السالمونيلا.

ونقل موقع صحيفة معاريف الاسرائيلية عن تقرير فريق استشاري أمراض الدجاج التابعة لوزارة الزراعة، أن 30٪ من البيض مصاب ببكتيريا السالمونيلا في إسرائيل .واضاف التقرير ان الاختبار على بيض وحظائر الدجاج اجري في الفترة ما بين شهري يونيو 2017 وأبريل 2018., وان 4.4٪ من السالمونيلا، يشكل خطرا على حياة السكان مثل الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى.

وارجع التقرير سبب انتشار البكتيريا لعدم النظافة حيث لا تقوم الجهات المسؤولة عن تربية الدواجن بإجراء التغييرات اللازمة لتحسين مستوى النظافة في حظائر الدجاج.