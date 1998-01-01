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غالانت : الكابينت ناقش وقف الاعمال العدائية والهدوء الكامل مقابل مساعدات انسانية بغزة

الإثنين 06 أغسطس 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : الكابينت ناقش وقف الاعمال العدائية والهدوء الكامل مقابل مساعدات انسانية بغزة



القدس المحتلة/سما/

قال الوزير الاسرائيلي يواف جالانت في تصريحات لاذاعة جيش الاحتلال ان المعروض الان بين اسرائيل وحماس وما ناقشه "الكابينت" هو الهدوء الكامل ووقف كافة الاعمال العدائية من غزة مقابل فتح معبر كرم ابو سالم وتوسيع مساحة الصيد الى 6 اميال بحرية فقط.

واضاف غالانت "يجب ان توقف البالونات والطائرات الحارقة والمسيرات وحوادث اطلاق النار مقابل ادخال المزيد من المساعدات الانسانية لغزة" موضحا ان تل ابيب لا تثق بحماس وان الجيش جاهز لتوجيه ضربات لها وان قيادة الجيش تلقت اوامر بكيفية التعامل مع حماس".

من جهته استبعد مصدر سياسي اسرائيلي كبير توصل اسرائيل الى اتفاق طويل الامد مع حماس مشيرا الى ان الحركة تطلب الافراج عن عدد كبير من الفلسطينيين "القتلة" مقابل اعادة جثث جنديين في غزة واطلاق سراح مواطنين اخرين حسب زعمه.

وقال ان اسرائيل ابلغت مصر باستعدادها لزيادة كميات البضائع والمواد الانسانية الى غزة دون السماح بادخال مواد تستخدم في انتاج وسائل قتالية موضحا ان اي اتفاق طويل الامد يتطلب تدمير الانفاق وتجريد القطاع من السلاح .

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