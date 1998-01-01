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زهافا شاؤول: نتنياهو صرخ علينا ونعتنا بالكذابين

الإثنين 06 أغسطس 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زهافا شاؤول: نتنياهو صرخ علينا ونعتنا بالكذابين



القدس المحتلة / سما /

اتهمت زهافا شاؤول، والدة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، المحتجز جثمانه في قطاع غزة،  رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه صرخ في وجهها ووجه زوجها الراحل هرتزل، في اجتماعهما به قبل عامين، واصفا إياها بـ "الكذابين".

وبحسب أقوالها، فإن نتنياهو غضب عندما ذكّروه بوعده الصريح، أنه لن يوقّع على أي اتفاق مع تركيا، قبل إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أورون شاؤول وهدار غولدين.

ودعت عائلات شاؤول وغولدين الحكومة الإسرائيلية، إلى عدم تقديم أي فوائد لحماس، حتى عودة أورون، وهدار، والمحتجزين الآخرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في القدس، على خلفية الاتصالات للتوصل إلى تسوية بشأن قطاع غزة.

وقال سمحا غولدين، والد هدار، إن منسق الأسرى والغائبين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، أخبره الأسبوع الماضي، بأنه لا علم لديه عن أية مفاوضات، تهدف إلى عودة هدار وأورون.

من جانبه نفى مكتب نتنياهو كلام زهافا شاؤول، وقال إن نتنياهو لم يصح أبدا على أي عائلات ثكلى، أو وجّه لها اتهامات، وهذا يسري أيضا على عائلة شاؤول. وأضاف مكتب نتنياهو "أنه سيواصل بذل كل جهد ممكن، حتى عودة الأولاد إلى البيت"، على حد تعبيره.

#نتنياهو #شاؤول اورون

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