سلاح غير معتاد بيد حرس أردوغان خلال تفقده بناء مسجد (شاهد)

وكالات / سما /

ظهر سلاح غير معتاد بيد الحراسات الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تفقده لأعمال بناء مسجد تشاملجا في الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.



وأظهرت لقطات صورتها وسائل إعلام تركية أحد الحراسات يحمل على كتفه صاروخا مضادا للطائرات في إطار أعمال تأمين موقع الزيارة بعد ساعات من ورود أنباء محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بواسطة طائرة بدون طيار في العاصمة كاراكاس.



وسبق للحراسات الخاصة بأردوغان حمل سلاح خاص للتشويش على الطائرات المسيرة لكن هذه المرة الأولى التي يحمل فيها صاروخ قادر على إسقاط الطائرات المروحية والحربية.



يشار إلى أن المسجد الذي تفقده أردوغان يعد واحدا من أكبر المساجد في تركيا وتم تشييده على قمة "تشاملجا" وهو جبل مشرف على مدينة إسطنبول بشطريها الآسيوي والأوروبي.