شاهد ..حرس ديانا كرزون الشخصي يثير الغضب في “الفحيص"

عمان - سما -

اثارت المغنية الاردنية ديانا كرزون وشقيقاتها غضب الفنانين في مهرجان الفحيص وذلك بعد منعهم من دخول الخيمة المخصصة لفناني المهرجان وضيوف الشرف.

وقال الممثل منذر الرياحنة الذي يحل ضيف شرف على المهرجان عبر فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن المغنية وضعت حراسها الشخصيين على باب الخيمة ومنعت الفنانين من الدخول.

واظهر الفيديو الفنانين ينتظرون خارج الخيمة وكان من بينهم محمد عساف ونداء شرارة والفنان السوري حازم شريف بحسب موقع عمون الالكتروني .

الرياحنة قال عبر الفيديو انه جاء مباشرة من مصر للمهرجان بعد اتصالهم به وعبر عن استيائه من تصرف ديانا كرزون وشقيقاتها.