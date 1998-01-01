زوجة معتقل سعودى اثارت قضيته الخلاف بين السعودية وكندا تستغرب اجراءات الرياض

الرياض /وكالات/

قالت إنصاف حيدر ، زوجة المواطن الكندى – السعودي رائف بدوى ، الذى تعتقله السلطات السعودية منذ عام 2012 بسبب انتقاده للنظام انها فوجئت بنبأ قيام السعودية باتخاذ اجراءات ضد كندا ردا على دعمها للنشطاء السياسيين .

وأكدت حيدر انها ستواصل النضال من أجل زوجها الذى تعرض للجلد 50 مرة في عام 2015 .

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ، كريستيا فريلاند ، الخميس الماضي ، اثناء تعليقها على اعتقال شقيقة بدوى انها منزعجة للغاية عندما علمت ان سمر بدوى ، اخت رائد بدوى ، سجنت في السعودية .

واضافت ان كندا تقف مع عائلة بدوى في هذه الاوقات العصيبة ، وقالت ” ما زلنا نطالب بقوة بالافراج عن كل رائف وسمر بدوى “.

وقد تعرض الى 50 جلدة في عام 2015 .

ومنحت كندا زوجته ، إنصاف ، وثلاثة اطفال الجنسية الكندية في وقت سابق من هذا الصيف ، وهيم يعيشون حاليا في المدن الشرقية من كيبيك.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نشرت بيانا في وقت سابق ، جاء فيه ان كندا تشعر بقلق بالغ ازاء الاعتقالات الاضافية للمجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في المملكة السعودية ، بما في ذلك سمر بدوي .

واضاف البيان الكندى الذى دفع السعودية لتجميد العلاقات ان كندا تحث السعودية على الافراج عنهم فورا ، اضافة الى جميع الناشطين الاخرين في مجال حقوق الانسان .

وقالت منظمة العفو الدولية ان الناشطة الرائدة في مجال حقوق المرأة سمر بدوى ، شقيقة المدون رايف بدوى ، اعتقلتها الشرطة السعودية في الاسبوع الماضي .