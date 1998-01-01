﻿آل الشيخ يعرض مكافأة لهزيمة «الأهلي»… ومصريون يطلقون هاشتاغ «سعودية لمي شوالك»

القاهرة /وكالات/

كشف مدرب «حراس الإسماعيلي»، في مصر، سعفان الصغير، عن تلقيه مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص قبل مواجهة الأهلي في الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، طلب منه الفوز على الأهلي مقابل مكافأة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب من المكالمة، التي عرف فيها الشخص الذي أشار إليه سعفان قائلا إنه «أحد مسؤولي نادي الوحدة السعودي».

وظهر في الفيديو أن هذا الشخص قال لسعفان إن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، يطالب بضرورة الفوز على الأهلي، ورد سعفان: «سأبلغ اللاعبين بالأمر».

وقال سعفان: «تلقيت المكالمة عن طريق أحد المصورين بعد الانتهاء من عمليات الإحماء قبل المباراة مباشرة».

وبين أن مدير مكتب تركي آل الشيخ الداعم الرئيسي لنادي بيراميدز، عرض على الإسماعيلي مكافأة خاصة من أجل هزيمة الأهلي.

وأضاف «اكتفيت بالرد عليه بأنني سأبلغ هذا الأمر للاعبين في غرفة تبديل الملابس، لكنني لم أفعل ذلك وتوجهت بعدها للمدرجات بداعي تعرضي للإيقاف».

وتابع: «لم أخبر أي أحد بما حدث سوى طارق أبو الليل (المدير الإداري للإسماعيلي) وكان هذا بعد نهاية المباراة، ولا أعتقد أنني ذكرت في المقطع المسرب ما يعيبني على الإطلاق».

وأكد «الإسماعيلي يؤدي بكل قوة في كل مباراة ويبذل قصارى جهده دائما لتحقيق الفوز أمام أي منافس، ولا ينتظر أي هدايا من أحد».

يذكر أن آل الشيخ أثار غضب المصريين أكثر من مرة، بعد محاولاته التدخل في الرياضة المصرية، بعدما كشف عن تقديمه لرئيس النادي محمود الخطيب مبلغ 6 ملايين جنيه للمساهمة في حملته الانتخابية على رئاسة نادي الأهلي الأعرق في مصر، قبل أن يثير غضبهم مرة أخرى بتصريحات عبر فيها عن تمنياته بألا يلتحق لاعب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بمباريات مونديال روسيا.

وتنازل عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد هجوم جماهير النادي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بـ«شوال الأرز» الذي يسعى بأمواله للسيطرة على الكرة المصرية.

ورفضاً لتدخلات آل شيخ أطلق المصريون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ تحت إسم «سعودية لمي شوالك»، كطلب للمملكة العربية السعودية من أجل إيقاف رئيس نادي بيراميدز.

وحقق الهاشتاغ الرتبة الأولى في موقع تويتر بعد أقل من بضع ساعات من إطلاقه.

وفي محاولة لتسويقه نادي «بيراميدز» (الأهرام) الذي اشتراه، زار آل الشيخ ورشة مصري أعلن «تغيير مبادئه وتشجيع بيراميدز بدلا من الزمالك الذي اعتاد تشجيعه»، المفاجأة كانت مع ابن صاحب الورشة الذي رفض تغيير مبادئه على النحو الذي تطلبه دعايات نادي بيراميدز، وأصر على تشجيع الزمالك.

وظل الطفل يقول إنه سيشجع الزمالك بدلا من الأهرام «بيراميدز» بعدما سأله آل شيخ، من سيشجع.

وأهدى آل الشيخ الطفل لعبة البلايستيشن، وأمر بتجديد ورشة الأب وهي ورشة لإصلاح الإطارات في منطقة المهندسين، ونشر الفيديو عبر صفحة نادي بيراميدز بعنوان ـ معالي المستشار في زيارة لأحد مشجعي نادي بيراميدز».