الاحتلال يعتقل صحفيا من رنتيس شمال غرب رام الله

رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الصحفي إبراهيم الرنتيسي مراسل قناة "TRT" التركية بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

يشار إلى أنه باعتقال الرنتيسي، يصبح عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 22 صحيفاً، منهم 6 اعتقلوا خلال أسبوع.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين نظمت يوم أمس وقفة تضامنية مع الأسرى الصحفيين أمام سجن عوفر غرب رام الله، حيث دعت الوقفة المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بحماية الصحفيين وحقوقهم، خاصة قرار مجلس الأمن رقم "2222" القاضي بتوفير الحماية الميدانية للصحفيين الفلسطينيين.