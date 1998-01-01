الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عن اعتقال 13 مواطنا بينهم صحفي من انحاء الضفة.

وتم تحويل المعتقلين من اجل استكمال التحقيق.

واقتحم جيش الاحتلال مناطق متفرقة وعرف من بين المعتقلين:



شادي وإبراهيم نواورة من مدينة بيت لحم.



عبدالله نضال الحروب من الخليل.



الشيخ فراس أبو شرخ من الخليل.



الصحفي إبراهيم الرنتيسي من رام الله.

إبراهيم رياض من رام الله.



إيهاب أبو حامد من قلقيلية.



طارق سلمي من قلقيلية.

الطفل ماهر عبيد الله النواورة من بيت لحم.

عبد الله نضال الحروب من الخليل.

المحرر حازم جبريل الجياوي من الخليل.

