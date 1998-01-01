جيش الاحتلال يكشف صور أولية للعائق البحري على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

سمحت وزارة الجيش الإسرائيلي بالكشف عن صور العائق البحري على طول سواحل قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة العاشرة العبرية.

وذكرت القناة العبرية أن الحاجز البحري يمتد بارتفاع 6 أمتار وعرض 50متراً و200 متر طولاً، وهو مؤلف من 3 طبقات فوق وأسفل المياه وعلى سطح المياه، وسيكون محاط بأنظمة متطورة لرصد اي تحركات بهدف منع عمليات التسلل من قطاع غزة على حد زعم الجيش.

ونقلت القناة عن وزير الجيش الإسرائيلي "ليبرمان" قوله: " إن أعمال البناء في الجدار للعائق البري والبحري تسير كما هو مخطط لها، وبوتيرة أسرع.

ووفقاً لموقع "القناة العبرية الثانية"، فقد بدأت وزارة الجيش ببناء الجدار البحري في شاطئ زيكيم قبل أكثر من شهرين، حيث قررت الوزارة بناء الجدار كدرس من الدروس المستفادة من حرب 2014 والتي نجحت خلالها خلية من وحدة الضفادع البشرية التابعة لحماس من اختراق المناطق الاسرائيلية عن طريق البحر.

وقد أوضح رئيس إدارة الحدود ومناطق التماس العميد "عيران أوفير" قائلاً "نحن نعمل بكل قوانا من أجل إنهاء بناء الجدار البحري الحاجز مع نهاية العام الحالي" .

هذا ووفقاً لتقديرات المنظومة الامنية الإسرائيلية، فإن حماس ستعود لاستخدام قواتها البحرية في الحرب المقبلة، ولكنها ستكون في المرة القادمة أكثر نجاحاً وقوة، حيث أن قوات حماس البحرية قد تصل في الحرب المقبلة إلى محطة الطاقة في عسقلان التي تبعد مسافة 4 كم من شمال قطاع غزة، وذلك بفضل وسائل الغوص الحديثة التي تم تزويد عناصر الضفادع البشرية القسامية بها، وأضافت مصادر أمنية بأن قوة حماس البحرية تعتبر قوة نخبة مشابهة لقوات الأنفاق.