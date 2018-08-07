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حالة الطقس

الإثنين 06 أغسطس 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الثلاثاء 2018/08/07: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/08/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
 

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