حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .





الثلاثاء 2018/08/07: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2018/08/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

