ابو ظريفة: أبلغنا حماس بموقفنا من التهدئة في غزة

غزة / سما/

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، اليوم الأحد، إن الجبهة أبلغت حركة حماس خلال الاجتماع الذي عقد في غزة اليوم، بموقفها من عقد اتفاق تهدئة في غزة مع إسرائيل.

وقال أبو دقة إن "الفصائل أكدت لحماس على ضرورة استمرار المسيرات كشكل من أشكال النضال، وأنها لا ترتبط بأي ثمن وأن رفع الحصار يجب أن يكون ضروريا، وواجب على كل الأطراف التحرك من أجل رفعه دون أن يمس نضالات شعبنا".

وأضاف أبو دقة "أن الفصائل معنية بحل الأزمات الإنسانية في غزة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بحياة كريمة، ولكن دون أن يكون ذلك بثمن سياسي أو بتقديم مشاريع ذات بعد سياسي".

وأوضح أن الفصائل أجمعت على أن اتفاق التهدئة يجب أن يكون ضمن اتفاق 2014 ما التزم به الاحتلال.

وأشار القيادي في الديمقراطية إلى أن الفصائل الفلسطينية أكدت لحركة حماس رفضها لأي مشاريع تخدم تمرير صفقة القرن .