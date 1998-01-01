قابالا .. جنة خضراء وسط جبال أذربيجان !

أذربيجان – د.جمال المجايدة :

زرت مدينة قابالا Gabala العريقة التي تقع وسط المناظر الطبيعية الخلابة في أحضان الغابات الكثيفة على سفوح جبال أذربيجان، هدف الزيارة هو حضور مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في دورته العاشرة والذي أقيم في ساحة مبنى الكونغرس خلال الفترة من 30 يوليو الى 7 أغسطس 2018 ,

لقد أتاحت لنا هذه الفرصة التعرف الى مدينة قابالا التي تعتبر من أقدم المدن الأذرية الغنية بمعالمها الأثرية والطبيعية.

تجولت في غاباتها الخضراء الكثيفة التي تحيط بجبال القوقاز بواسطة التلفريك وتعرفت الى معالمها وزرت مواقعها الاثرية التي ترجع الى القرن الأول الميلادي وامضيت وقتا طويلا في مزارع العنب والتفاح والكرز والمشمش والتين والبندق والجوز الذي تشتهر به المدينة .

قبل 1991 كانت “قابالا” معروفة بإسم Kutkashen، ولكن بعد استقلال أذربيجان سميت البلدة بـ "قابالا " تكريما لكونها أقدم مدينة جبلية فى آذربيجان والتى كانت تعد العاصمة السابقة لألبانيا القوقازية، ويقع موقعها الأثري بحوالي 20 كم جنوب غرب المدينة .

يعود تاريخ قابالا إلى أكثر من ألفي عام حين كانت عاصمة للدولة القديمة التي ترامت اطرافها على هذه الأراضي خلال العصور الغابرة.

تأثرت مدينة قابالا بشكل كبير بإحتوائها على سلاسل من الجبال على تشكيل الظروف المناخية المعقدة ، فضلا عن كثافة شبكة الأنهار وثراء غطاء التربة النباتي التى تفترش آراضيها. كل هذا ساعد على شهرتها بإنتشار أشجار البندق وشجر الكستناءوالجوز .

قامت قابالا على انقاض مدينة قديمة تدعى شوكور Chukhur أقيمت فى القرن الرابع الميلادي، لذا يمكنك ايضاً مشاهدة آثار تاريخية قديمة على مرمى البصرمثل نصب تذكارى حربى ضخم ،مع العديد من المنازل الآثرية القديمة وآثر حجرى بارز Rashidbek تم بناؤه على شكل كتاب ضخم حدائق ومتنزهات

تحتفظ قابالا بالعديد من المساحات الواسعة الخضراء ابرزها على الإطلاق “Gabalaland” وهى أكبر متنزه ومصدر للجذب السياحي فى آذربيجان .

لقد اذهلني الريف في قابالا لما يمتاز به من بساطة وتنوع وطيبة الناس هناك ولاحظت ان العديد من اهل الريف يعملون في الزراعة والرعي وبيع المنتجات الزراعية ولحوم الأغنام

في اكشاك صغيرة على الطرقات , في حين تنتشر المطاعم المشيدة من الخشب واغصان الأشجار وتقدم لزوارها لحوم الأغنام الطازجة المشوية على الفحم .

تحتضن المدينة الجبلية العديد من الفنادق والمنتجعات الجميلة سواء تلك المطلة على البحيرات او في أحضان الجبال وتمتاز بالمناخ المعتدل في فصل الصيف لذلك فانها تعتبر قبلة للسياح الخليجيين الذين يؤمونها لقضاء العطلات الطويلة , اما في فصل الشتاء تتحول المدينة الى منتجع مفتوح للتزلج حيث تكسوها الثلوج طيلة فصل الشتاء .

بدأت المدينة تشهد تدفقاً سياحياً من الامارات خاصة بعد ان سمحت الحكومة الأذربيجانية للمقيمين في دولة الامارات الدخول اليها بدون تأشيرة مسبقة الامر الذي يجعلها مقصدا سياحيا بامتياز بفضل هذه التسهيلات الجديدة إضافة لرخص تكاليف السفر اليها من الامارات ودول الخليج العربية نظرا لقربها الجغرافي , فالرحلة بالطائرة مابين الامارات وأذربيجان تصل الي قرابة الساعتين ونصف الساعة فقط .

تمتاز المدينة بالأمان والاستقرار والهدوء وطيبة السكان الذين يرحبون بالضيوف القادمين اليها من كل صوب . كما انها تعتبر موطن للطبيعة الساحرة والنباتات النادرة والورود والعسل من شتى الأنواع وتشتهر بالمخللات والاجبان الطازجة والمكسرات بانواعها .