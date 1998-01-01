حميد والاقرع الأوفر حظا لخلافة رجوب لمحافظة نابلس

نابلس/خاص سما/ف

قالت مصادر مطلعة لوكالة "سما" انه لليوم الثاني على التوالي لا يزال احتمال نقل محافظ مدينة نابلس اللواء أكرم الرجوب كمحافظ لمحافظة اخرى يشغل الشارع النابلسي.

وقالت المصادر انه منذ مساء أمس والشارع النابلسي مشغول بخبر نقل المحافظ أكرم الرجوب لمدينة جنين وتعين محافظ اخر وحسب مصادرنا الخاصة كانت أسماء كل من اللواء إياد الأقرع مدير جهاز الأمن الوقائي في نابلس ،، ومحافظ الخليل اللواء كامل حميد من الأسماء الأكثر تداولا لتسلم مهام محافظ نابلس .كما ورجحت المصادر المطلعة أن يكون اللواء كامل حميد الأوفر حظا لتسلم منصب محافظ نابلس.