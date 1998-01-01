جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

الأحد 05 أغسطس 2018 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟



القدس/سما/

قال مصدر فلسطيني رفيع مقرب من السلطة الفلسطينية، إن هناك "توتراً غير مسبوق" بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن غزة والمصالحة.

وزعم المصدر لصحيفة "معاريف" العبرية، أنه بدلاً من التصالح مع حماس تشاجر أبو مازن وعباس على خلفية الوضع في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، "أن وثيقة المصالحة التي قدمتها مصر تسببت في توتر كبير في العلاقات بين الجانبين".

وقدمت مصر مقترحاً بشأن المصالحة الفلسطينية أيدته حركة حماس بينما سلّمت فتح شروطاً للقاهرة، خلال زيارات لوفدي حماس وفتح للقاهرة مؤخراً.

ويجري في قطاع غزة التباحث بشأن حلول إنسانية للقطاع المحاصر منذ 11 عاماً، برعاية أممية ومصرية، وفق تقارير إعلامية عدة.

#غزة #عباس #السيسي #مصالحة| #حماس #هدنة

أخبار ذات صلة

هنية والرئيس عباس

هنية يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة

عباس والسفير المصري برام الله - ارشيف

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

ترامب نتنياهو عباس

نائب الرئيس الامريكي يلتقي نتنياهو وعباس والسيسي في ديسمبر المقبل

دحلان وعباس والسيسي - ارشيف

خبراء إسرائيليون يزعمون : دحلان ورقة "الطلاق" بين عباس والسيسي

السنوار - ارشيف

السنوار يتحدث عن اللجنة الادارية والمصالحة والعلاقة مع الرئيس ودحلان

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

اصابة 4 مواطنين في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

فتح تهاجم حماس: مفاوضاتكم مع الاحتلال مخزية والأخيرة ترد: سقطتم وانتهت شرعية رئيسكم

الأخبار الرئيسية

كابينبت- ارشيف

انتهاء اجتماع الكابينت : الجيش على استعداد لكل السيناريوهات في مواجهة حماس

مسيرة العودة - غزة

بينهم نجل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى .. إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال شرق البريج

جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عدوانا على غزة والأجواء فيها ترفض التهدئة

حسام بدران- ارشيف

حسام بدران في لقاء مع الفصائل: لا دولـــــة في غــــزة ولا دولــــة بـــدون غـــزة

قصف اسرائيلي

اصابة 4 مواطنين في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة