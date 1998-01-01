هل تشهد العلاقة توتراً بين الرئيس عباس والسيسي بشأن غزة والمصالحة؟

القدس/سما/

قال مصدر فلسطيني رفيع مقرب من السلطة الفلسطينية، إن هناك "توتراً غير مسبوق" بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن غزة والمصالحة.

وزعم المصدر لصحيفة "معاريف" العبرية، أنه بدلاً من التصالح مع حماس تشاجر أبو مازن وعباس على خلفية الوضع في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، "أن وثيقة المصالحة التي قدمتها مصر تسببت في توتر كبير في العلاقات بين الجانبين".

وقدمت مصر مقترحاً بشأن المصالحة الفلسطينية أيدته حركة حماس بينما سلّمت فتح شروطاً للقاهرة، خلال زيارات لوفدي حماس وفتح للقاهرة مؤخراً.

ويجري في قطاع غزة التباحث بشأن حلول إنسانية للقطاع المحاصر منذ 11 عاماً، برعاية أممية ومصرية، وفق تقارير إعلامية عدة.