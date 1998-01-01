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النيابة تغلق مخبزًا ومحلا لبيع الأسماك الفاسدة بجنين وبيت لحم

الأحد 05 أغسطس 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أعلنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عن إغلاق مخبز في جنين لمخالفته الشروط الصحية لوجود حشرات في الخبز وداخل المخبز وعدم حصوله على ترخيص من الجهات المعنية مما يشكل خطر على سلامة وصحة المواطنين.

في حين أغلقت النيابة في بيت لحم جنوب الضفة محلا لبيع اسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي المعروضة، وذلك بناء على الظروف الصحية داخل المحل.

وجرى إغلاق محل بيع الأسماك بتوصية من لجنة الصحة والسلامة العامة والمكونة من وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة

 
#النيابة #مطعم #فاسد

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