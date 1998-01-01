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الكابنيت الاسرائيلي يبدأ اجتماعه لبحث مقترح الهدنة مع حماس في غزة

الأحد 05 أغسطس 2018 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابنيت الاسرائيلي يبدأ اجتماعه لبحث مقترح الهدنة مع حماس في غزة



القدس/سما/

 يعقد المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر" الكابنيت" في هذه الأثناء اجتماعا لمناقشة المقترحات المصرية والأممية لعقد تسوية سياسية واتفاق هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الوزراء سيبحثون المرحلة الأولى من المقترح، الذي يتوسط فيه بين حركة "حماس" وإسرائيل، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ومصر ممثلة بجهاز المخابرات العامة.

ومن المتوقع أن تشمل هذه التسوية في هذه المرحلة، رفع القيود في معبر "كرم أبو سالم" (معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة)، التي فرضها وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. 

وكذلك توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف إطلاق النار، يشمل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وكانت هذه البالونات قد تسببت بحريق واحد الأحد، في منطقة "كيبوتس" (القرية التعاونية) نير عام، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة شمال القطاع مرتين.

وفي المرحلة الثانية، وفق ما ورد في تقرير صحيفة "هارتس"، تجري مفاوضات حول تبادل للأسرى، تتمحور حول إعادة جثث الجنود الإسرائيليين، مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في "الكابينيت"، قولهم إن قرار إسرائيل من هذه التسوية، سيصدر في الأيام المقبلة.

#الكابينيت #غزة #حصار #هدنة #مصالحة #عباس

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