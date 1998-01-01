فتح "غزة " تفتتح مخيمها الصيفي تحت عنوان ( اطفالنا مستقبلنا )

غزة/سما/

افتتحت حركة فتح بــ "غزة" صباح اليوم ، مخيمها الصيفي في محافظة رفح ضمن أسابيع المخيمات الصيفية التي جاءت تحت اسم " أطفالنا مستقبلنا " لمنح الأطفال المشاركين فرصة اللعب والتعلم بالترفيه لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.

وبحضور محمود حسين أمين سر حركة فتح - ساحة غزة ، و صلاح العويصي منسق حركة فتح بالمحافظة ، واياد الدريملي منسق مجلس الشباب في ساحة غزة ، وقيادة وكوادر الحركة في المحافظة.

وقال محمود حسين أمين سر حركة فتح أنه في ذكرى ميلاد ياسر عرفات نجدد العهد على درب التضحية والفداء والمحبة والفداء كما تعلمنا في مدرسة ابو علي شاهين التنظيمية نزرع فيكم اليوم هذه القيم والصدق والانتماء ولا نتعلم الحقد من بعض الكارهين، ومع قائدنا محمد دحلان سنعمل على رفع الحصار ورسم البسمة على شفاه أطفالنا من أجل مشروعنا الوطني.

وبدوره قال صلاح العويصي منسق حركة فتح بمحافظة رفح إن هذه المخيمات خرجت الأبطال والشهداء والاسرى وأنتم اطفالنا مستقبل وأمل شعبنا وعليكم ان تختاروا الخندق المناسب فدماء القادة هى النبراس لكم فواصلوا الطريق من أجل بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وقال جهاد شحادة منسق مجلس الشباب بمحافظة رفح أن الحركة حرصت على تنظيم مخيماتها لتوفير فرص اللعب والترفيه للأطفال، حيث يشارك في المخيمات الصيفية الموزعة على 5 مخيمات في كافة محافظات غزة وتستمر 5 أيام ويستفيد منها اكثر من 1500 طفل وطفلة موزعين 300 طفل في كل محافظة من الفئة العمرية ما بين ثمانية إلى 12 عاماً .

وأكد شحادة على ان هذه المخيمات هدفها توفير حالة نفسية مناسبة للأطفال خصوصاً الذين يقطنون في مناطق مهمشة موضحاً ان المخيمات الصيفية بدأت في كافة المحافظات، وكانت البداية في محافظة الشمال ومن ثم الوسطى ومن ثم خانيونس واليوم في محافظة رفح، وأضاف شحادة أن كل مخيم صيفي يشمل على زوايا متنوعة ما بين الرسم و الفن التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات الحياتية، ويقوم على تنفيذها منشطين ومنشطات حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل مع الأطفال وأدوات التنشيط .