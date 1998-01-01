بيراوي: الاحتلال بدأ بترحيل متضامني سفينة "حرية"

أعلن رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة زاهر بيراوي اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإجراءات ترحيل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "حرية" المتجهة إلى القطاع.

وفجر أمس أعلن الاحتلال اعتقال 12 متضامنا كانوا على متن السفينة والاستيلاء على سفينتهم في المياه الدولية خلال رحلتهم التضامنية تجاه غزة.

وقال بيراوي في تصريح صحفي "إن محامي أسطول الحرية وقناصل بعض سفارات الدول الخمسة التي لها رعايا محتجزين، التقوا بالنشطاء في مركز الاحتجاز في اسدود".

ونقل بيراوي عن عدد من النشطاء رفضهم الترحيل الطوعي، وتوقيع الأوراق الإسرائيلية التي تتضمن التعهد بعدم محاولة دخول غزة مرة أخرى، ما سيضطر ذلك سلطات الاحتلال عرضهم على المحكمة والاستماع لوجهة نظرهم.

وتحمل السفينة "حرية" على متنها ١٢ ناشطا دولياً أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية برس تي في اللندنية.