لكسر الحصار غزة غزة.. انطلاق "سفينة الحرية 3" من غزة نحو العالم

غزة/سما/

انطلقت عصر اليوم الأحد سفينة الحرية3 لكسر الحصار عن قطاع غزة من ميناء غزة نحو العالم الخارجي.

وقالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار في مؤتمر لها قبيل انطلاق الرحلة البحرية: " آن الأوان لإنهاء الحصار عن قطاع غزة".

وأضافت أن "الحراك اليوم تضامنًا مع قبطاني سفينتي الحرية الأولى والثانية".

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن قبطاني سفينتي الحرية الأولي والثانية الذين اعتقلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر أثناء محاولتهما كسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنين.

وأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أمس عن انطلاق "سفينة الحرية 3" لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية أن "الرحلة ستنطلق من غزة نحو العالم؛ لتقول نحن لا نملك إلّا هذا الجهد، ولا نملك إلّا أن نواصل نضالنا الشعبي السلمي؛ حتى كسر الحصار وإنهاء المعاناة ورفع هذا الظلم، لأن غزة تستحق الحياة".

كما دان أبو سلمية اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية التي حملت على متنها متضامنين أجانب، مؤكدًا أن ذلك "جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق هؤلاء الأحرار؛ ظنًّا منه أنه قادر على كسر عزيمتنا وارادتنا ورغبة الحياة الموجودة لدينا ولكل أحرار العالم".

ولفت إلى أن "إسرائيل تعتقد أنه بجرائمها المتواصلة بحق أحرار العالم والنشطاء ستثنينا عن مواصلة الحراك بحرًا وبرًا حتى إنهاء معاناة القطاع، ونقول إن حراكنا وتحرّكنا ه