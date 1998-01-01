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التربية تصدر الدفعة الأولى من تعيينات الوظائف التعليمية بالضفة

الأحد 05 أغسطس 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تصدر الدفعة الأولى من تعيينات الوظائف التعليمية بالضفة



رام الله/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد الدفعة الأولى من تعيينات الوظائف التعليمية والمهنية والإرشاد التربوي والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019 لمديريات التربية والتعليم العالي في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بعد إقرارها من قبل لجنة التوظيف في الوزارة.

وأوضح الوزارة في بيان لها تسلمت "سما" نسخة عنه عصر الأحد أن عدد التعيينات ضمن هذه الدفعة بلغت 780 تعييناً، في حين تم إجراء 75 حركة نقل بين المديريات.

وذكر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن إعلان قوائم التعيينات في هذا الوقت المبكر يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى توفير المعلمين وفقاً لمتطلبات المناهج الجديدة، بحيث يتم التحاق من يتم اختيارهم للتعيين لدورات تدريبية مكثفة تضمن حصولهم على المعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم في مهنة التعليم؛ حيث ستنطلق الدورات صباح الأربعاء، ولإعطاء فترة كافية للمعلمين الجدد للبدء بالعام الدراسي.

‎وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان معرفة ترتيب الأدوار للمتقدمين لهذه الوظائف من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم العالي في كافة محافظات الوطن، وأنه يتوجب على المرشحين للتعيين مراجعة مديرياتهم غداً الإثنين وبغد غد الثلاثاء؛ لاستكمال كافة الإجراءات لتجهيز ملفاتهم.

#وظائف #تربية #تعليم

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