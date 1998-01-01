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الاعلان عن وقف ضخ المياه العادمة للبحر شمال غزة

الأحد 05 أغسطس 2018 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن وقف ضخ المياه العادمة للبحر شمال غزة



غزة/سما/

أوقفت بلديتا جباليا وبيت لاهيا، ضخ المياه العادمة للبحر من مضخة عامر الوحيدة على شاطئ بحر شمال غزة، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة.

وقال مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جباليا النزلة م. حمدي مطير، إنه تم ربط محطة ومضخة عامر بخط كهربائي إضافي سيعمل على توفير الكهرباء للمضخة بحد أدنى 13 ساعة يوميا في أسوأ الأحوال، وهو ما يكفل وقف ضخ المياه العادمة لمياه البحر.

وأوضح مطير أن البلدية اتفقت مع شركة توزيع الكهرباء على تركيب محول كهرباء خاص بخزان مياه تيكا بتكلفة تقارب 84000 شيكل، وفي حال انتهاء تنفيذ المشروع ستنتهي مشكلة شح المياه في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة الصليب الأحمر على تركيب خط كهرباء إضافي لمضخة الهوابر والبئر المجاور لها، الأمر الذي سيعزز من إمدادات المياه للمواطنين في تلك المنطقة، ويحمي المضخة من حالات الطفح إثر الانقطاع الطويل للكهرباء.

#بحر #مياد عادمة #غزة #تلوث

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