مغادرة أول فوج من حجاج غزة القاهرة متوجهاً للسعودية

غزة/سما/

غادر، اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الفلسطينيين بغزة يضم 569 شخصًا مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لهذا العام، وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة، في تصريحات صحفية، إن 569 حاجًا فلسطينيًا غادروا على متن رحلتين لمصر للطيران توجهتا إلى جدة، في إطار الجسر الجوي لنقل 3321 حاجًا فلسطينيًا خلال 4 أيام.

وأوضح أن الرحلة الأولى أقلعت فجر اليوم وعلى متنها 268 حاجًا، ولحقت بها رحلة أخرى على متنها 301 حاج، وأشار إلى أنه كان في وداعهم بالمطار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول"التركية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن 3321 حاجا سيغادرون قطاع غزة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، بالتزامن مع إعلان السلطات المصرية تخصيص 4 أيام لسفر حجاج قطاع غزة، وقررت السلطات المصرية في مايو الماضي فتح معبر رفح، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013.