أبو يوسف: فصائل المنظمة تجري مشاورات تتعلق بجلسة "المركزي"

رام الله/سما/

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف عن مشاورات تجري الآن مع فصائل منظمة التحرير فيما يتعلق بتركيبة وكيفية إنجاح جلسة المجلس المركزي التي ستعقد منتصف الشهر الجاري.

وقال أبو يوسف لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الاحد، إن المجلس المركزي سيناقش في جلسته القادمة عددًا من القضايا، أهمها الشأن السياسي وتفعيل مؤسسات المنظمة والجهود المتواصلة لإنجاح المصالحة وانتهاكات الاحتلال المستمرة.

وأضاف أبو يوسف أنه سيتم أيضا تحديد عمل مكاتب المجلس المركزي في لجان دائمة وذلك لكون هذا الأمر لم يحسم في المجلس الوطني.