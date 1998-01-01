الرئيس عباس يمنح السفير التشيلي نجمة القدس

رام الله/سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير جمهورية تشيلي لدى دولة فلسطين فرانسيسكو برناليس، نجمة القدس من "وسام القدس".

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للسفير التشيلي برناليس، والذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين.

ومنح الرئيس، سفير تشيلي نجمة القدس من "وسام القدس"، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين فلسطين وتشيلي، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة من اجل نيل حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.