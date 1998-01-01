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حماس: هجوم فتح المتواصل يهدف لــ قطع الطريق أمام تحقيق الوحدة

الأحد 05 أغسطس 2018 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: هجوم فتح المتواصل يهدف لــ قطع الطريق أمام تحقيق الوحدة



غزة/سما/

عبرت حركة حماس عن استهجانها من سلوك حركة فتح وما أسمته الهجوم الإعلامي غير المسؤول والمتواصل الذي يستهدف قطع الطريق أمام جهود المصالحة.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الأحد: "ان هجوم فتح المتواصل يهدف إلى قطع الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية ومصرية وإقليمية وأممية لتحقيق الوحدة وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع، وإبقاء غزة تحت القصف والأزمات والحصار".

وأضافت حماس: أن هجوم فتح الإعلامي يأتي في الوقت الذي تسعى فيه حركة حماس لإنهاء معاناة قطاع غزة، وتبذل قيادتها المركزية في سبيل تحقيق ذلك جهودًا جبارة مع الكل الوطني الفلسطيني، ومع الأشقاء المصريين والمسئولين الأمميين بهدف رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإنهاء العقوبات المفروضة على أهله وسكانه، وتحقيق الوحدة والمصالحة؛ لينعم شعبنا بالأمن والأمان بلا حصار وبلا عدوان وبلا أزمات.

#حماس #مصالحة #عباس

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