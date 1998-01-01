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اصابة 6 مواطنين بانفجار اسطوانة غاز في يطا

الأحد 05 أغسطس 2018 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 6 مواطنين بانفجار اسطوانة غاز في يطا



الخليل/سما/

اصيب بعد ظهر اليوم، 6 مواطنين بجروح وصفت إصابة اثنين بالبليغة جراء انفجار اسطوانة غاز فوق سطح أحد المنازل بمدينة يطا.

وهرعت الشرطة والامن وسيارات اسعاف والدفاع المدني الى مكان الحادث، وقام مواطنون باخلاء المصابين الى مستشفى ابو الحسن القاسم فيما عملت اسعاف الهلال الاحمر على نقل 3 مصابين الى مستشفى الخليل الحكومي لاصابتهم بحروق.

وقد قامت الشرطة في يطا بالتحقيق في الحادث، وتبين ان الحادث عبارة عن انفجار في اسطوانة غاز داخل غرفة فوق سطح أحد المنازل في يطا، ولا زال التحقيق مستمراً لمعرفة اسبابه بالتعاون مع الدفاع المدني.

#اصابات #اسطوانة #غازة

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