جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 مقدسيين من مقبرة باب الرحمة

الأحد 05 أغسطس 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، فيما وفرت الحماية الكاملة لمستوطنتين اقتحمتا المقبرة وقامتا بالصلاة بين القبور.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة باب الرحمة واعتقلت ستة مقدسيين، وهم مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام و خالد الزير ومحمد عودة واياد جابر وأسعد كشعم ومعتصم خلايلة، وتم اقتيادهم الى مركز باب الاسباط.

وحول ما جرى أوضح جواد صيام عقب الإفراج عنه من مركز التحقيق، أن مستوطنتين اقتحمتا مقبرة باب الرحمة وقامتا باداء الصلاة بحماية أفراد من شرطة الاحتلال، مستفزين الشبان المتواجدين في المقبرة الذين كانوا يقومون بأعمال تنظيف داخلها.

وأضاف صيام أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنتين رغم انتهاكهما حرمة الأموات، وجرت داخل المقبرة مشادات كلامية ثم اعتقلت الشرطة الشبان.

وأضاف صيام ان شرطة الاحتلال حولت خالد الزير واياد جابر للتحقيق في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، بينما أفرجت عن البقية دون شرط، فيما صادرت الهاتف المحمول لصيام.

واضاف مركز المعلومات في البيان أن المستوطنين يقتحمون وبشكل شبه يومي مقبرة باب الرحمة ويؤدون الصلوات بين القبور ومؤخرا قامت مجموعة من المستوطنات بتكسير وتحطيم بعض القبور في مقبرة باب الرحمة خلال صلاتهم بالمكان بحراسة شرطة الاحتلال.انتهى،،،

أخبار ذات صلة

اعتقال - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيا بالقدس والضفة ويتوغل في غزة

حسن يوسف - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فجرا العشرات من كوادر وقيادات حماس بالضفة والقدس

سائد الغول

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير عام الشئون المدنية اثناء عودته الى غزة عبر "ايرز"

القطاع الخاص يطلق نداء الاستغاثة الاخير لانهاء الانقسام : غزة باتت مقبرة لمليوني فلسطيني

مسيرات العودة - غزة

إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

شاهد ..موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

خبير إسرائيلي يتحدث عن غياب ملك الأردن عن بلاده.. ماذا قال؟

تأييد تدريجي في الكابينت الإسرائيلي لاتفاق تهدئة مع حماس

الأخبار الرئيسية

قصف اسرائيلي

اصابة 4 مواطنين في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ارشيفية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل بحكمة مع غزة لهذه الاسباب ..